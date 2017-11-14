Добыче нефти и газа в США предрекают рекордный рост

Рост добычи нефти и газа в США в ближайшие восемь лет будет беспрецедентным за всю историю мирового рынка углеводородов, сказано в опубликованном во вторник ежегодном долгосрочном прогнозе World Energy Outlook 2017 Международного энергетического агентства (МЭА).

Одна из причин — в совершенствовании технологий и снижении себестоимости производства. Другая заключается в том, что объем извлекаемых запасов нефти в США оказался больше, чем предполагалось. По сравнению с прошлым годом оценка повышена на треть — до 105 млрд баррелей, но и она не является окончательной и, как предполагают эксперты МЭА, может быть повышена еще вдвое.

Из прогноза МЭА следует, что за счет нового витка сланцевой революции к 2025 году Штаты будут добывать 16,9 млн баррелей в сутки — как сырой нефти, так и газоконденсата. Таким образом, по сравнению с 2010-м годом производство в США увеличится более чем вдвое, или на 8 млн баррелей в день.

По темпам роста, таким образом, американская нефтяная промышленность сравняется с показателями Саудовской Аравии на пике ее экспансии, пишет агентство "Прайм".

Соответственно, к началу 2020-х годов США будут экспортировать больше нефти, чем закупают за рубежом, а американский нефтяной бум "станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка", говорится в докладе МЭА. В этих условиях цены на нефть "останутся низкими надолго", предупреждает агентство.

Долгосрочный прогноз цены барреля МЭА снизило на 18% — с почти 97 до 83 долларов в 2025 году. Если учесть инфляцию (2% в среднем в год, согласно таргету ФРС), то в текущих ценах это 72 доллара.

При этом, отмечает агентство, возможен и "консервативный сценарий", при котором нефть в номинальных ценах будет стоить лишь 70 долларов за баррель вплоть до 2040 года. В реальном выражении (с учетом долларовой инфляции) это соответствует уровню в 35 долларов по текущим ценам.

Также беспрецедентным в истории станет рост добычи в США природного газа, прогнозирует агенство. К 2040 году Штаты будут производить ежегодно 1,06 триллиона кубометров газа, превысив прошлогодний уровень на 40%.

Рост на 80% будет обеспечен за счет сланцевого газа, добыча которого к 2040 году достигнет 800 млрд кубометров. При этом МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2017-й и 2018 годы на 0,05 млн баррелей в сутки и 0,2 млн баррелей в сутки соответственно, говорится в ноябрьском докладе агентства.