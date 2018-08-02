02.08.2018, 14:42

До +48: Как Европа переживает экстремально жаркое лето

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ERNA-retke finish
ERNA-retke finishFoto: Andres Putting

Европа проходит через один из самых жарких периодов в истории метеорологических наблюдений. На большей части континента температура воздуха стабильно превышает 30-градусную отметку, тогда как страны южной Европы готовятся к рекордным температурам: вплоть до +48 градусов.

Жара стала причиной или важным фактором для возникновения лесных пожаров (в том числе, в Греции, Швеции и Латвии). Кроме того, из-за аномально жаркой погоды в водоемах и реках - в частности, в Рейне и Эльбе - резко упал уровень воды, что привело к массовой гибели рыбы. В Германии пожарные начали закачивать воду в озера и пруды, чтобы повысить содержание кислорода и спасти рыбу. При этом несколько атомных электростанций в Германии сократили выработку энергии, поскольку вода, которую они используют для охлаждения, стала слишком теплой.

Средиземноморье: температура приближается к +50

Экстремальная жара накрыла Пиренейский полуостров. По данным Агентства метеорологии Испании, на большей части территории страны температура воздуха в ближайшие дни превысит +40 градусов. В зоне повышенного риска - восемь провинций в южной Андалузии, а также столица страны Мадрид. При этом в долинах крупнейших рек страны температура воздуха во второй половине недели может составить +44 градуса. Власти страны призывают не выходить на улицу в самый жаркий период дня, пить много воды и стараться по возможности охлаждать дома и автомобили.

В Португалии также объявлено предупреждение в связи с жарой. Температура воздуха в центральных районах страны может достичь +48 градусов. В Италии туристам и местным жителям приходится считаться с 35-градусной жарой. Метеорологи прогнозируют, что в таких городах, как Рим, Флоренция и Болонья, в ближайшие дни станет еще жарче.

В большей части восточных и южных департаментов Франции предупреждение о жаре было объявлено в среду. Предполагается, что температура воздуха местами также приблизится к отметке +40 градусов. Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин заявила, что в силу вступит специальный план, который должен предостеречь от жаркой погоды наиболее уязвимых членов общества, сообщает The Local.

Германия и Скандинавия: тропическое лето

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В ночь на вторник в Берлине температура воздуха составила 24,4 градуса - таким образом, в столице Германии был побит рекорд более чем столетней давности. Однако для страны в целом это не предел: той же ночью в окрестностях Лейпцига была зарегистрирована температура +28,5 градусов. Такая погода сохранится в стране как минимум до выходных.

Аномальная жара царит этим летом и в Скандинавии. В Швеции, Норвегии и Финляндии в июле было установлено множество температурных рекордов, причем 30-градусная жара была зафиксирована и в районе Полярного круга.

Июль был самым жарким в истории наблюдений в Швеции (за 260 лет): средняя температура воздуха в стране была на 3-4 градуса выше обычной. Средняя температура за месяц в Стокгольме составила 22,4 градуса. Однако абсолютный рекорд температуры устоял: в 1933 и 1947 году была зафиксирована температура +38 градусов, тогда как в этом году столбик термометра не поднимался выше +34,6.

Из-за аномальной жары на вершине самой высокой горы в Швеции - Кебнекайсе (2097 м) - стремительно тает снег, сообщает The Local со ссылкой на данные Стокгольмского университета. За месяц южный пик потерял четыре метра снега - то есть по 14 сантиметров в день. "Это происходит очень быстро. Итогом этого жаркого лета будет рекордная потеря снега и льда в горах", - цитирует издание слова профессора Гунхильда Ниниса Росквиста.

В чем причина аномальной жары?

"Волны жары" в Северном полушарии, по мнению многих ученых, связаны с глобальным потеплением, которое вызвано индустриальной революцией. "Нет сомнений в том, что влияние человека сыграло огромную роль в этой волне жары", - цитирует The Guardian слова профессора Майлза Аллена из Оксфордского университета.

В то же время, главными причинами аномально жаркого лета в Северном полушарии Всемирная метеорологическая организация считает высокое атмосферное давление и ослабление высотных струйных течений. Антициклон (область высокого давления) над северной Европой блокирует движение воздушных масс. Кроме того, высотные струйные течения, дующие в верхней тропосфере с запада на восток, в 2018 году крайне ослабли, что также оказало влияние на погоду.

Под влиянием тех же процессов в южные регионы Европы поступают горячие воздушные массы из области пустыни Сахара. В Португалии ожидается, что под их влиянием в атмосфере резко вырастет содержание частичек пыли.

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