ДНР и ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которые "планировали убийства лидеров республик"

Органы госбезопасности самопровозглашенных народных республик Донбасса задержали диверсионную группу из 10 человек, их подозревают в подготовке покушений на первых лиц Донецкой и Луганской народных республик.

"Силовые структуры ДНР и ЛНР провели совместную спецоперацию на территории Луганской республики по задержанию диверсионной группы, действовавшей по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, в результате которой задержаны более 10 человек. Эта группа действовала на территории обеих республик и подозревается в подготовке покушений на ряд первых лиц ДНР и ЛНР", — заявил в пятницу представитель пресс-службы министерства госбезопасности ДНР.

По его словам, в ходе следственных действий было установлено, что это не единственная диверсионная группа, созданная ГУР Минобороны Украины для проведения диверсий. Ранее в ЛНР были задержаны лица, причастные к убийствам и покушениям ряда лиц. Вторая часть этой группы была задержана в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева.

"В связи с этим было принято решение о проведении совместной спецоперации по обезвреживанию второй группы диверсантов, действовавших на территории республик. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, входящих в состав группы, продолжаются", — добавил представитель министерства.