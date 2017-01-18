В Донецке и Луганске отреагировали на заявление депутата Украины Надежды Савченко о необходимости разрешить ситуацию в Донбассе мирным путем.

"Такого рода высказывания с ее стороны на фоне украинского политического контекста дают повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве. Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает", — заявил "Интерфаксу" полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

В свою очередь в Донецке также отнеслись к словам Савченко с долей скепсиса.

"Пока Савченко не наделена соответствующими полномочиями переговорщика, ее высказывания носят частный характер. Безусловно, все зависит от внутренней ситуации на Украине, и исключать, что завтра она будет обладать достаточными полномочиями, нельзя. Тогда круг вопросов сотрудничества будет определяться пределами ее полномочий", — сообщили "Интерфаксу" в правительстве ДНР.

Собеседник агентства сообщил, что пока общение с Савченко носит характер предварительных консультаций в частном порядке.

"Это некие попытки предварительных консультаций. Они носят характер частных встреч. В планах на ближайшее время таких встреч нет, однако исключать их нельзя. Они могут произойти спонтанно", — сказал он.

Предложение Савченко

Ранее депутат Верховной рады Украины Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний на Крым.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик",— сказала Надежда Савченко.

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма",— добавила госпожа Савченко.

Она заявила также, что Крым является "очередным Приднестровьем". "И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", — добавила Савченко.