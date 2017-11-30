Дмитрий Медведев объяснил бедность россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал падение доходов жителей страны ”одной из самых кричащих проблем современной экономики”. Об этом он заявил в прямом эфире в интервью российским телеканалам в четверг, 30 ноября. Его слова цитирует ТАСС.

”Естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет”, — сказал глава правительства.

Однако, по словам Медведева, сейчас уровень бедности в России гораздо ниже, чем 10-15 лет назад, когда число людей с ”доходами ниже положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек”.

Согласно данным Росстата на сентябрь 2017 года, число бедных в России составляет 21,1 миллиона человек, или 14,4 процента от общего числа жителей страны. К беднякам ведомство относит тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Во втором квартале текущего года он был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц.

29 ноября президент России Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из рецессии и назвал это одним из главный событий года. Ранее в середине октября Всемирный банк предсказал рост ВВП России в 2017 году на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента, схожие прогнозы дает и Банк России.