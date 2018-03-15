Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о создании "Партии перемен" совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

"Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", — написал Гудков в своем Telegram-канале.

По его словам, партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. Он сообщил, что "партия создается на базе "Гражданской инициативы", так как у той есть лицензия, получить которую для новой партии нереально".

"При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом — пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время. Но ключевое — это не про вождей, а про всех нас. Довольно уже "национальных лидеров"", — добавил политик. Он сообщил, что в партии ждут "всех тех, кто разделяет демократические взгляды".

Позже Гудков сообщил, что главной целью создаваемой "Партии перемен" станет прохождение в парламент. "Наша главная цель это победа на парламентских выборах 2021 года", — сказал он в ходе встречи со сторонниками.

Гудков отметил, что среди инициатив партии в случае прохождения в Госдуму будут отмена статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, а также усиление парламентского контроля за правоохранительными органами.

Собчак в ходе встречи также выразила надежду на то, что партия сможет попасть в Госдуму по итогам выборов 2021 года.