"Для России страны Балтии — ноль!" Российские эксперты про ожидаемые перемены и преемника Путина

Что ждет Россию на четвертом сроке Владимира Путина — мощный экономический рывок или глубокое погружение в имперскую ностальгию? Как и где будут искать преемника Путина? При каких условиях он будет править вечно? Какую новую внешнюю политику поведет Путин-4 и насколько ему важен внешний имидж страны? Есть ли причины для усиления страхов стран Балтии и какое их место в новой внешней политике России? Об этом латвийскому порталу Delfi рассказали российские эксперты, придерживающиеся провластных и либеральных позиций.

Несмотря на то, что экономика России сегодня сравнима с экономикой Испании, страна претендует на роль супердержавы, чья политика будет определять мировые тенденции. Возможность реализации этих амбиций в условиях экономических санкций и милитаристического противостояния разные аналитики видят очень по-разному. Какая из версий реализуется на практике — покажет время. Предлагаем версии экспертов.

Delfi

На фото: Дмитрий Солонников, политолог, глава Института современного государственного развития, работающего в области социологии, политического консультирования, экономики.

Дедушка Дмитрия — один из основателей компартии на Северо-Западе, бывших зампред Ленгорисполкома. Развал СССР Солонников считает трагедией. Не является членом никакой политической партии, но многие консультирует, в том числе был технологом "Правого дела" в 2011 году. В выборах-2018 отдал право голоса 11-летним сыновьям, один из которых сторонник коммунистов, а второй — "Единой России".

Delfi

На фото: Антон Мухин, политический обозреватель, заместитель главного редактора журнала "Город 812".

В бэкграунде Антона — интеллигентская семья, "аполитичная при совке и либеральная после". Он считает себя представителем самого свободного поколения россиян, "продуктом 90-х, когда советская идеологическая машина уже полностью разложилась, а новая еще не начала создаваться". Самый громкий материал последнего времени — про историю губернаторства России, написанная для Фонда Карнеги. На выборах не голосовал, но симпатизировал Навальному и Собчак.