Директор Секретной службы США уходит в отставку

Директор Секретной службы США Джозеф Клэнси покинет пост 4 марта. Об этом говорится в коротком заявлении, опубликованном во вторник на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

"Директор Клэнси, поздравляем с выходом в отставку, — говорится в сообщении. — Мужчины и женщины Секретной службы благодарны вам за 29 лет работы и за руководство".

Congratulations Dir Clancy on your retirement! The men & women of the @SecretService are grateful for your 29 years of service & leadership — U.S. Secret Service (@SecretService) February 14, 2017





Газета USA Today в свою очередь процитировала послание, которое Клэнси направил сотрудникам организации. "Насколько я знаю, президент Трамп и его администрация были очень благожелательно настроены в отношении управления и меня лично, и это делает это решение особенно трудным, — написал глава американской охранной спецслужбы. — Моя любовь к этому управлению сделала такое решение еще более трудным, однако по личным причинам я укрепился во мнении, что время пришло. Я с радостью ожидаю, как буду проводить время со своей семьей".

Как отметила в этой связи телекомпания Fox News, в 2014 году, когда Клэнси уже находился в отставке, его пригласили временно возглавить ведомство, а в начале 2015 года Барак Обама утвердил его в этой должности.