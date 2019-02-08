Директор керченского колледжа уволилась спустя три месяца после стрельбы

Директор Керченского политехнического колледжа, где произошла стрельба, Ольга Гребенникова уволилась с занимаемой должности, передает РИА ”Новости”.
”Подтверждаю. Директор приняла решение написать заявление по собственному желанию”, — сказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.
Там уточнили, что причина увольнения — желание Гребенниковой оставить занимаемую должность.
Новый директор колледжа пока не назначен.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.