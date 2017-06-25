Директор ЦРУ обвинил Россию в десятилетиях попыток подорвать демократию в США

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что попытки России подорвать демократию в США продолжаются многие годы.

"Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы (2016 года — ИФ) вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию", — сказал Помпео он в интервью телеканалу MSNBC.

"В некотором роде это не новость, но это определенно в большей степени акцентирует внимание на нашей способности думать, как их остановить", — добавил Помпео.

При этом на вопрос, есть ли у него доказательства российского вмешательства в выборы в США, Помпео ответил отрицательно.

Его слова уже прокомментировали в Совете Федерации РФ. Первый замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эти обвинения смешными.

"Действительно, о каких десятилетних попытках нашей страны подорвать демократию в США можно вести речь, если самой новой России не исполнилось еще и тридцати лет?! Или глава ЦРУ полагает, что работа американских советников в штабе Бориса Ельцина во время выборов российского президента в 1996 году — и есть подрыв демократии в США?" — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам Клинцевича, всему должны быть мера и предел. "Не надо смешить людей, господин Помпео", — сказал он.