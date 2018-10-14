14.10.2018, 20:55

Дипломатические источники: ЕС и Великобритания достигли соглашения о Brexit

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NEWSru.com
EST
Brexit
BrexitFoto: Thierry Charlier, AFP

Брюссель и Лондон достигли соглашения об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза, сообщают источники в дипломатических кругах Брюсселя.

"Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения", — сказал дипломатический источник, передает ТАСС. Источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, однако, опроверг эту информацию. "Я не рекомендовал бы верить этим публикациям. Я не могу назвать их достоверными", — сказал он.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила об отсутствии прорыва в переговорах о Brexit.

Ранее СМИ писали, что глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза.

Глава Европейского совета Дональд Туск в конце сентября говорил, что в Евросоюзе ожидают договориться об условиях выхода Великобритании из ЕС к ноябрю, чтобы достигнутое соглашение успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года.

В июне 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум. По итогам голосования большинство граждан страны поддержали выход страны из состава Евросоюза. Через год начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания должна будет покинуть ЕС до апреля 2019 года. Затем еще около 20 месяцев продлится переходный период.

Переговоры о Brexit должны продлиться до ноября, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit намечен на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Вопрос границы между входящей в состав Великобритании Северной Ирландии и остающейся частью ЕС Республикой Ирландия — один из самых сложных. Мэй пообещала не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы. С другой стороны, она не раз заявляла, что не приемлет, чтобы в случае провала переговоров таможенная граница прошла по Ирландскому морю, то есть фактически по территории Соединенного Королевства.

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