Дипломатические источники: ЕС и Великобритания достигли соглашения о Brexit

"Все основные разногласия сняты, переговорщики достигли принципиального соглашения", — сказал дипломатический источник, передает ТАСС. Источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, однако, опроверг эту информацию. "Я не рекомендовал бы верить этим публикациям. Я не могу назвать их достоверными", — сказал он.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила об отсутствии прорыва в переговорах о Brexit.

Ранее СМИ писали, что глава британского правительства Тереза Мэй собирается сделать уступку ЕС, проведя Brexit без немедленного выхода Великобритании из таможенного союза.

Глава Европейского совета Дональд Туск в конце сентября говорил, что в Евросоюзе ожидают договориться об условиях выхода Великобритании из ЕС к ноябрю, чтобы достигнутое соглашение успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года.