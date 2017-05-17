Династия под угрозой: японская принцесса решила выйти замуж по любви

Японская принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито, решила выйти замуж за парня, с которым вместе училась в Международном христианском колледже. Новость взбудоражила японские СМИ — выйдя замуж за простолюдина, 25-летняя принцесса потеряет свой статус и перестанет быть членом императорской семьи. В условиях дефицита наследников это создает угрозу династического кризиса.

В пятницу, 19 мая, в Японии ожидается одобрение законопроекта об отставке 83-летнего императора Акихито. Первое отречение императора за почти два столетия связано с тем, что в прошлом августе монарх признался в неспособности из-за возраста в полной мере исполнять свои обязанности.

Законопроект не касается таких спорных тем, как право женщин из императорской фамилии на хризантемовый трон или разрешение на сохранение статуса после вступления в брак. На пресс-конференции в среду, 17 мая, главный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что, по мнению правительства, на сегодняшний день вопрос о необходимости мер по обеспечению стабильной имперской преемственности не стоит, передает Reuters.

Министерство императорского двора отказалось комментировать сообщения о помолвке. Сам избранник принцессы, ради которого она решила стать простолюдинкой, 25-летний Кей Комуро, пообещал сделать заявление по этому поводу, "когда придет время". Он признался, что накануне имел краткий телефонный разговор с принцессой Мако.

В настоящее время бывший однокурсник принцессы работает в юридической компании и является аспирантом. Японцы, жаждущие узнать о нем поподробнее, накануне обрушили сайт туристической компании "Принц моря", которую ранее возглавлял Комуро, отмечает CNN.

Репортеры всю ночь оставались перед адвокатским бюро, где работает похитивший сердце принцессы юрист, однако не смогли раздобыть никаких подробностей.

Принцесса Мако, которая, как и ее жених, окончила Международный христианский университет, получила степень магистра в Университете Лестера и работает научным сотрудником в музее.

В настоящее время японская императорская фамилия насчитывает 19 членов, 14 из которых — женщины. Многовековая традиция лишает принцесс права входить в семью после брака с простолюдином. Последней, кто отказался от титула ради любви, была Сайко, единственная дочь императора Акихито, которая в 2005 году вышла замуж за градостроителя Йошики Курода.

У императора есть только три наследника — принц Нарухито, его младший брат Акисино и сын Акисино, принц Хисахито. Сестра Мако, принцесса Како, как и пятеро других незамужних принцесс, потеряют королевский статус, если выйдут замуж за простолюдинов. Это повышает вероятность того, что императорская фамилия значительно сократится и не сможет обеспечить нужное количество наследников. Супруга наследного принца Нарухито, принцесса Масако, получила нервное расстройство, безуспешно пытаясь родить мальчика.