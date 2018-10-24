Девушки в соцсетях идеализируют керченского стрелка Рослякова и признаются в любви к нему

В соцсети "ВКонтакте" уже есть несколько сообществ, как закрытых, так и публичных, где публикуют фотографии Рослякова, пишут о его жизни и жалеют о его смерти, заметил портал Medialeaks.ru.

Например, в закрытой группе "Владислав Росляков | Группа Памяти" с 224 участниками под названием написано "Спи спокойно.. Люблю тебя..". А в сообществе "Владислав Росляков/Ментол" с 90 участниками размещено объявление о том, что 25 октября "будут зажжены свечи в память о Владиславе Рослякове".

В сообществе "Владислав Росляков (Рейх) | инфа" размещены, в частности, детские фотографии керченского стрелка, о подлинности которых, правда, нет данных, а в комментариях девушки называют его "офигенным", "красивым парнем", и признаются, что влюбились бы.

"Ух какой Владуся симпатичный, я бы с ним замутила, такой няшка", "Он такой красавец, вы только посмотрите на его походку, телосложение, рост… + глаза голубые и светленький", "Думаю о нем постоянно, такой милый мальчика, лучик солнышка", "А вы видели на видео в магазине его взгляд, когда он прямо в камеру смотрит? Закачаешься", — такие комментарии оставляют девушки в группах по "идеализации" юноши. Интернет-пользовательница Екатерина Алехно признается, что влюбилась бы: "Влад был хорошим парнем, жалко, что я его лично не знала".

Более того, некоторые "поклонницы" Рослякова даже обмениваются друг с другом своими переживаниями и пишут, что их к Рослякову "приворожило". "Не знаю, как это объяснить Поначалу мне было очень жалко убитых, но потом его стало очень жалко, особенно когда увидела видео. Я буквально влюбилась в него", — пишет Анна Охотникова.