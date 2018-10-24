24.10.2018, 14:09

Девушки в соцсетях идеализируют керченского стрелка Рослякова и признаются в любви к нему


NEWSru.com
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Kertš
KertšFoto: Yekaterina Keizo, Yekaterina Keizo/TASS

Через неделю после трагедии в Керченском политехническом колледже, унесшей жизни 20 человек, в соцсетях продолжают обсуждать личность студента техникума Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в своем учебном заведении. После бойни он покончил с собой, его тело было найдено в библиотеке колледжа.

В соцсети "ВКонтакте" уже есть несколько сообществ, как закрытых, так и публичных, где публикуют фотографии Рослякова, пишут о его жизни и жалеют о его смерти, заметил портал Medialeaks.ru.

Например, в закрытой группе "Владислав Росляков | Группа Памяти" с 224 участниками под названием написано "Спи спокойно.. Люблю тебя..". А в сообществе "Владислав Росляков/Ментол" с 90 участниками размещено объявление о том, что 25 октября "будут зажжены свечи в память о Владиславе Рослякове".

В сообществе "Владислав Росляков (Рейх) | инфа" размещены, в частности, детские фотографии керченского стрелка, о подлинности которых, правда, нет данных, а в комментариях девушки называют его "офигенным", "красивым парнем", и признаются, что влюбились бы.

"Ух какой Владуся симпатичный, я бы с ним замутила, такой няшка", "Он такой красавец, вы только посмотрите на его походку, телосложение, рост… + глаза голубые и светленький", "Думаю о нем постоянно, такой милый мальчика, лучик солнышка", "А вы видели на видео в магазине его взгляд, когда он прямо в камеру смотрит? Закачаешься", — такие комментарии оставляют девушки в группах по "идеализации" юноши. Интернет-пользовательница Екатерина Алехно признается, что влюбилась бы: "Влад был хорошим парнем, жалко, что я его лично не знала".

Более того, некоторые "поклонницы" Рослякова даже обмениваются друг с другом своими переживаниями и пишут, что их к Рослякову "приворожило". "Не знаю, как это объяснить Поначалу мне было очень жалко убитых, но потом его стало очень жалко, особенно когда увидела видео. Я буквально влюбилась в него", — пишет Анна Охотникова.

"У меня то же самое. Уже третий день думаю о нем, не могу выкинуть из головы, будто помешалась. Такое ощущение, что приворожили к нему", — отвечает ей Олеся Велгорская.

Правда, большинство участников сообществ не разделяют воздыханий девушек. "Я бы посмотрела, как бы ты пела тут, если этот "голубоглазый" ублюдок убил бы, допустим, мать твою, сестру или брата", — пишет Олеся Терехова. Другие также называют новоявленных поклонниц керченского стрелка "тупыми девками". Девушки между тем выражают неверие, что виновный в гибели людей именно Влад Росляков и предполагают, что его "подставили".

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

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