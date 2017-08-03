Детский омбудсмен РФ сообщила о более 400 случаях незаконного вывоза детей за границу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собрала информацию о более 400 случаях незаконного вывоза российских детей за границу.

Вместе с тем детский омбудсмен пообещала помочь 48 несовершеннолетним, которых вывезли нелегально в Ирак родители, попавшие под влияние запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", пройти реабилитацию после их возвращения на родину.

Еще в январе этого года Кузнецова направила запрос всем региональным детским омбудсменам с просьбой предоставить информацию о поступающих обращениях граждан по поводу незаконного вывоза детей за границу, в том числе в Сирию, Ирак и другие проблемные регионы. "После обобщения полученной информации составлен итоговый список таких детей (более 400 случаев)", — сообщает сайт детского омбудсмена. Полученная информация направлена в МИД России, ФСБ России, Минобороны России, говорится в сообщении, передает newsru.com.

Также Кузнецова пообещала, что поможет 48 российским детям, незаконно вывезенным в Ирак и находящимся в приютах Мосула, после возвращения в Россию пройти реабилитацию и найти новую семью. "Со своей стороны аппарат Уполномоченного готов взять на себя работу по юридическому сопровождению несовершеннолетних, взаимодействию с органами власти регионов, откуда были вывезены дети, и совместно с региональными уполномоченными по правам ребенка определить специальные реабилитационные центры, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь до их передачи в семьи родственников или опекунов", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Кузнецова выразила уверенность, что российские власти приложат все силы для возвращения детей на родину. Накануне телеканал RT сообщил, что в приютах иракского Мосула находятся 48 российских детей. Несовершеннолетних вывезли в Ирак родители, ставшие сторонниками ИГ.

МИД РФ совместно с иорданскими и иракскими политиками пытается организовать возвращение сирот на родину. Как ожидается, эвакуация будет проводиться в два этапа — сначала из Мосула в Иорданию, а оттуда — в Россию к родственникам.

Кроме того, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил у себя в Instagram, что мальчик Билал Тагиров, которого отец в два года вывез в Сирию, вернулся в Россию и был возвращен матери.

Ранее Кадыров также помог вернуть шестилетнюю дочь жителю Саратовской области Сергею Уханову, чья бывшая жена была задержана турецкими властями вместе с любовником и двумя детьми при попытке незаконно пересечь сирийскую границу и примкнуть к радикальным исламистам. Мужчина попросил чеченского лидера о помощи в видеообращении.