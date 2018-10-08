Дети бедняков стали мишенью для десятков тысяч педофилов

Злоумышленники искали в сети изображения и потоковые трансляции жестокого обращения с детьми. Наибольшее количество запросов пришлось на Филиппины, Кению, Камбоджу, Вьетнам и Таиланд. Главным ”коммерческим центром” торговли детскими фото и видео названы Филиппины.

Правоохранители считают, что это происходит из-за быстрого развития технологий в этих странах. В их числе — распространение широкополосного доступа к интернету и мобильной связи, растущий интернет-охват и анонимность в сети.

”В развивающихся странах возрастает угроза для детей в тех местах, где обеспечение безопасности не может идти в ногу с продвигающимися технологиями, и эта угроза, вероятно, будет расти”, — сказал Роб Джонс (Rob Jones), специализирующийся в Национальном агентстве на проблеме сексуальной эксплуатации детей.

Со слов Джонса, как минимум 80 тысяч граждан Великобритании представляют угрозу для детей в сети. Число жертв предсказать невозможно. Однако эксперт уверен, что преступники могут переключиться на детей из США, Канады и европейских стран. Найти их проблематично, так как эти люди используют зашифрованное соединение и предпочитают искать прямые трансляции.

Европол назвал стримы с детьми ключевой проблемой, влияющей на глобальную эксплуатацию несовершеннолетних. Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило о беспрецедентом всплеске интернет-педофилии.