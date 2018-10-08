08.10.2018, 22:00

Дети бедняков стали мишенью для десятков тысяч педофилов

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Lenta.ru
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PantherMedia 19888818
PantherMedia 19888818Foto: Germano Poli, PantherMedia / Germano Poli

Десятки тысяч педофилов из Британии искали своих жертв через интернет. Их основными жертвами стали дети из бедных стран. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Злоумышленники искали в сети изображения и потоковые трансляции жестокого обращения с детьми. Наибольшее количество запросов пришлось на Филиппины, Кению, Камбоджу, Вьетнам и Таиланд. Главным ”коммерческим центром” торговли детскими фото и видео названы Филиппины.

Правоохранители считают, что это происходит из-за быстрого развития технологий в этих странах. В их числе — распространение широкополосного доступа к интернету и мобильной связи, растущий интернет-охват и анонимность в сети.

”В развивающихся странах возрастает угроза для детей в тех местах, где обеспечение безопасности не может идти в ногу с продвигающимися технологиями, и эта угроза, вероятно, будет расти”, — сказал Роб Джонс (Rob Jones), специализирующийся в Национальном агентстве на проблеме сексуальной эксплуатации детей.

Со слов Джонса, как минимум 80 тысяч граждан Великобритании представляют угрозу для детей в сети. Число жертв предсказать невозможно. Однако эксперт уверен, что преступники могут переключиться на детей из США, Канады и европейских стран. Найти их проблематично, так как эти люди используют зашифрованное соединение и предпочитают искать прямые трансляции.

Европол назвал стримы с детьми ключевой проблемой, влияющей на глобальную эксплуатацию несовершеннолетних. Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило о беспрецедентом всплеске интернет-педофилии.

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