Детальный анализ: правительство Меркель может развалиться из-за беженцев

В Германии назревает новый правительственный кризис, пишет Deutsche Welle. Правительство, которое уже в четвертый раз возглавляет лидер Христианско-демократического Союза (ХДС) Ангела Меркель, — коалиционное. В него входят представители ХДС и Христианско-социального Союза (ХСС), формирующие единый консервативный блок, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Линия разлома, однако, проходит не — как это бывало в прошлом — между консерваторами и социал-демократами, а через сам блок ХДС/ХСС. А если быть совсем точным, то между канцлером и большинством самих консерваторов, поддерживающих в миграционной политике позицию министра внутренних дел, председателя ХСС Хорста Зеехофера.
"Генеральный план" министра внутренних дел Германии
Отношения между этими двумя ветеранами немецкой политики уже давно, мягко говоря, непростые. Зеехофер, еще будучи премьер-министром Баварии, резко критиковал чрезмерно либеральную, с его точки зрения, миграционную политику Меркель. Он, в частности, требовал ввести законодательную квоту (180-220 тысяч человеке) на прием беженцев в Германии и сделал это условием участия ХСС в четвертом правительстве Меркель. Поиск подходящей компромиссной формулировки для коалиционного соглашения длился неделями.