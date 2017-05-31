Десятки людей пострадали из-за мощного взрыва в Кабуле

Сильный взрыв произошел рядом с дипломатическим районом Кабула в среду, сообщила BBC News. По информации Associated Press, погибших и раненых не менее 50.

Предположительно на площади Занбак взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Взрыв вызвал панику. Полиция оцепила прилегающие районы. Очевидцы сообщают о том, что ущерб нанесен многочисленным зданиям, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что пострадало здание, где размещен его офис.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако наблюдатели считают, что он стал одним из проявлений традиционного "весеннего наступления" движения "Талибан" (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России).

За последние месяцы в Кабуле произошло несколько нападений смертников. В частности, в мае террорист взорвался рядом с конвоем, проходившим мимо посольства США, тогда погибли не менее восьми гражданских лиц.