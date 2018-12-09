Держателя российского воровского ”общака” поймали в Москве

По данным ИА, операцию по задержанию криминального авторитета провели сотрудники Московского уголовного розыска при содействии ФСБ России.

”При задержании вор в законе оказал полицейским сопротивление. В ходе проведенного личного досмотра у Парпалии обнаружена крупная доза кокаина. (…) Внешний вид, речь и поведение задержанного не оставляли сомнений в содержании запрещенного препарата и в его крови”, — говорится в сообщении.

Кроме того, у ранее судимого водителя криминального авторитета был изъят нелицензионный боевой пистолет. По информации агентства, сразу после задержания Парпалии оперативникам стали поступать предложения освободить вора в законе и даже угрозы в случае отказа.

Присутствовавшие при этом сотрудники ФСБ тщательно фиксировали каждый входящий звонок. ”Не исключено, что при их дальнейшем анализе последуют серьезные оргвыводы”, — отмечает ”Прайм Крайм”.

Как пишет ”Прайм Крайм”, Кахабер Парпалия, получивший воровской титул в 1999 году, сегодня входит в число самых влиятельных российских воров в законе. До сих пор он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, хотя задерживался неоднократно. Это дало основания говорить о связях Парпалии с силовиками.