11.12.2018, 11:15

Держали двери: метрополитен обвинил москвичей в транспортном коллапсе

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Gazeta.ru
EST
Moskva metroo
фото иллюстративноеFoto: Vladimir Pesnja, Sputnik

Московский метрополитен сообщил, что причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии стало удержание дверей пассажирами, передает РИА ”Новости”.

Как пояснили в пресс-службе, на фиолетовой ветке пришлось высадить два поезда пассажиров из-за удержания дверей вагонов.

”Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы”, — заявили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря произошел коллапс сразу на двух линиях московского метро.

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