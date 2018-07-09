09.07.2018, 14:02

Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тысяч рублей

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Интерфакс
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Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тысяч рублей
Kollaž

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крайе в понедельник удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексе Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей", — сказал он. Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

В пресс-службе Усть-Лабинского суда "Интерфаксе" сообщили, что на слушаниях присутствовал только представитель истца. "Ответчиков или их представителей на слушаниях не было. Решение вынесено в их отсутствие", — сказала сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, адвокат подтвердил "Интерфаксу", что Дерипаска в понедельник не присутствовал на суде.

Дерипаска 28 февраля обратился в Усть-Лабинской суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя.

По словам адвоката, суд также "обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений Дерипаски".

Судебный процесс по иску проходит в закрытом режиме, так как в ходе него может быть раскрыта личная информация и персональные данные участников процесса.

В первой половине феврале оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько (с мая занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ) отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.

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