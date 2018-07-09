09.07.2018, 14:02

Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей


Интерфакс
EST
Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Kollaž

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крайе в понедельник удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексе Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей", — сказал он. Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

В пресс-службе Усть-Лабинского суда "Интерфаксе" сообщили, что на слушаниях присутствовал только представитель истца. "Ответчиков или их представителей на слушаниях не было. Решение вынесено в их отсутствие", — сказала сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, адвокат подтвердил "Интерфаксу", что Дерипаска в понедельник не присутствовал на суде.

Дерипаска 28 февраля обратился в Усть-Лабинской суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя.

По словам адвоката, суд также "обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений Дерипаски".

Судебный процесс по иску проходит в закрытом режиме, так как в ходе него может быть раскрыта личная информация и персональные данные участников процесса.

В первой половине феврале оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько (с мая занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ) отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

09.07.2018
6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.
Подробнее

Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя

09.07.2018
Канцлер права Юлле Мадизе направила министру юстиции Урмасу Рейнсалу свое мнение относительно поправок к закону об алиментах и отметила, что при назначении алиментов нужно исходить во многом из потребностей ребенка, а не только из дохода родителя.
Подробнее


Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

09.07.2018
”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер

09.07.2018
По мнению психиатра Юри Эннета, таиским мальчикам-футболистам продержаться в затопленной пещере помог именно спортивный командный дух, поддержка взрослого тренера и предыдущий опыт с пещерами.
Подробнее

Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем

09.07.2018
Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €

Началась продажа билетов на матчи КХЛ для читателей rus.delfi.ee! Финский Jokerit играет с российскими клубами

09.07.2018
С сегодняшнего дня в Эстонии через Piletilevi и в Финляндии через Ticekmaster можно купить билеты на две домашние игры хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне — 26 октября примут московский "Спартак", а двумя днями позже череповецкую "Северсталь".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ






ВИДЕО DELFI | Победить Великана: репортаж с репетиции спектакля “Костя и великан”

09.07.2018
С 25 июля по 5 августа в Вийнисту пройдут спектакли “Kostja ja Hiiglane / Костя и Великан” в рамках летнего театрального проекта газеты Eesti Päevaleht. Спектакль поставлен по пьесе Марта Кивастика, постановщиком стал российский режиссер Александр Огарев. Репортер DELFI побывал на репетиции постановки, посвященной жизни первого президента Эстонской Республики Константина Пятса.
Подробнее