Der Spiegel: Немецкая разведка следила за Интерполом и Европолом

Федеральная разведслужба Германии (BND) с 2000 года шпионила за десятками офисов Интерпола по всему миру. Об этом в субботу, 22 апреля, пишет еженедельник Der Spiegel.

По сведениям издания, под наблюдением были электронные ящики, номера телефонов и факсов как штаб-квартиры Интерпола в Лионе, так и офисов организации в европейских странах, России, США и Латинской Америке.

BND следила и за Европолом (полицейская служба ЕС), располагающимся в Гааге, пишет Der Spiegel. В немецкой разведке отказались ответить на вопрос, проводилось ли наблюдение по распоряжению правительства ФРГ, отмечает еженедельник. Об оперативных аспектах своей работы BND отчитывается исключительно перед правительством и ответственными комитетами бундестага, уточнили в разведслужбе.