Депутаты Европарламента призывают британцев отказаться от "Брекзита"

Накануне голосования в Лондоне по соглашению о выходе из ЕС более ста евродепутатов обращаются в открытом письме к британцам, призывая отменить "Брекзит".
Незадолго до голосования в британском парламенте о соглашении по выходу Великобритании из состава ЕС более ста депутатов Европарламента решили обратиться с открытым письмом к гражданам Соединенного Королевства. Европарламентарии призывают британцев отказаться от "Брекзита", сообщают в понедельник, 14 января, издания медиаконцерна Funke Mediengruppe.
"В интересах будущих поколений мы просим вас переосмыслить выход из ЕС", — цитируют издания проект обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании. В случае отмены "Брекзита" депутаты заявляют о готовности "сотрудничать для реформирования и улучшения ЕС".
"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", — заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Петер Лизе (Peter Liese), также подписавший это письмо.
Лондон может остановить "Брекзит"?
4 декабря генеральный адвокат Европейской судебной палаты (ЕСП) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона заявил, что вплоть до заключения соглашения Лондон может в одностороннем порядке отказаться от "Брекзита". Эксперт ЕСП представил свое разъяснение после обращения из шотландского суда. Заключения ЕСП носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять. Еврокомиссия и Совет Европейского Союза считают, что процедура выхода может быть остановлена только единогласным решением Совета ЕС.
25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из ЕС. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после "Брекзита".
В декабре прошлого года в британском парламенте прошли пятидневные дебаты, но голосование в Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, было перенесено и состоится 15 января. Выход Великобритания из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.