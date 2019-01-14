Депутаты Европарламента призывают британцев отказаться от "Брекзита"

Незадолго до голосования в британском парламенте о соглашении по выходу Великобритании из состава ЕС более ста депутатов Европарламента решили обратиться с открытым письмом к гражданам Соединенного Королевства. Европарламентарии призывают британцев отказаться от "Брекзита", сообщают в понедельник, 14 января, издания медиаконцерна Funke Mediengruppe.

"В интересах будущих поколений мы просим вас переосмыслить выход из ЕС", — цитируют издания проект обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании. В случае отмены "Брекзита" депутаты заявляют о готовности "сотрудничать для реформирования и улучшения ЕС".

"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", — заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Петер Лизе (Peter Liese), также подписавший это письмо.

Лондон может остановить "Брекзит"?