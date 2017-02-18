Депутат Рижской думы: люди остаются жить в Латвии, потому что хотят говорить по-латышски

Депутат Рижской думы от оппозиционного "Единства" Сармите Элерте в Латвии говорит только по-латышски и еще не сталкивалась со случаями, чтобы ее не понимали. Об этом она заявила газете Latvijas avīze, отметив, что провалившийся пять лет назад референдум о присвоении русскому языку статуса официального "закрыл тему навсегда".

"В обозримом будущем, сев в самолет и улетев за границу, там можно будет зарабатывать больше. Но это не главная причина того, что люди хотят жить в Латвии. Они хотят потому, что желают разговаривать на латышском языке. Потому, что здесь имеются характерные лишь для Латвии пейзажи. Здесь общая память народа. Это огромная ценность", — рассказала Элерте.

"Мы хотим, чтобы латышский язык был языком бизнеса, науки, современных технологий, а не находился загнанным в угол, на уровне бытового общения. В советское время спорили, стоит ли переводить на латышский техническую литературу, ведь она без проблем доступна на русском… Несомненно, латышский язык должен быть представлен во всех сферах, включая роботизацию", — отметила Элерте.

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Представитель "Единства" также высказала идею о том, что способом объединения латвийского общества может являться "единая школа, а не сегрегация с обучением русского языка". "Если мы посылаем детей в разные школы, то создаем новые поколения раздробленного общества. Если дети каждый день вместе, то создаются другие отношения", — пояснила она. Однако на данный момент у политических партий не хватает решимости осуществить такой проект.

Также Элерте раскритиковала уступки, на которые латвийские власти идут по части главного антагониста латышского языка в Латвии — языка русского. "В политике венцом уступок стало призвание созданной при президенте комиссии — чиновникам говорить с русскоязычными Латвии, в том числе и гражданами страны, на русском!", — возмутилась политик. "Президенту ведь нужно быть гарантом Конституции. А тут создалась совсем странная позиция, когда приглашенные им же самим эксперты поставили президента в неловкое положение", — добавила Элерте, назвав данное предложение абсурдным.