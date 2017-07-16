Депутат Рады рассказал о миллионе единиц оружия на руках у украинцев

На сегодняшний день почти миллион единиц оружия находится на руках у жителей Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в эфире передачи ”Гордон” на телеканале ”112 Украина”. Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 28:45).

”Официально — 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч — нарезных и около 800 тысяч с копейками — гладкоствольных. Что касается того, сколько незарегистрированного оружия, — точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно”, — ответил Геращенко на вопрос ведущего передачи Дмитрия Гордона о количестве огнестрельного оружия на руках у жителей Украины.

Геращенко добавил, что ”цифры могут быть разные, но все они не являются точными”. Также он заявил, что поддерживает проведение на Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.

В июне депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил о подготовке законопроекта о свободном обороте оружия в стране. Пашинский отметил, что необходимо в первую очередь определить категории людей, которым можно не бояться дать короткоствольное оружие. «Это люди, которые без замечаний служили в армии, Нацполиции и СБУ», — пояснил он.

5 апреля бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур заявил, что в стране миллионы схронов с оружием, оборудованных участниками военной операции Киева в Донбассе. Он также высказал мнение, что бывшие военнослужащие могут стать частью преступного мира.

В сентябре 2015 года появилась петиция о свободном владении огнестрельным оружием на Украине. За неделю она набрала нужное количество голосов. За предложение высказались более 25 тысяч граждан страны.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко выступил против этой инициативы. «Я могу подчеркнуть, что только 11 процентов украинцев поддерживают свободное владение оружием. 72 процента — против, моя точка зрения также совпадает с 72 процентами», — сказал он.