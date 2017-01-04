Уездный суд Центральной Финляндии приговорил депутата парламента Теуво Хаккарайнена (Истинные финны) к выплате штрафа в размере 1160 евро за разжигание межнациональной розни. Суд посчитал, что его запись в соцсетях очерняет людей, исповедующих ислам. Кроме того, его запись содержала угрозу, поскольку депутат потребовал высылать из Финляндии всех мусульман.

Хаккарайнен после теракта в Ницце в июле опубликовал в Фейсбуке запись, в которой заявил, что не все мусульмане являются террористами, однако все террористы – мусульмане, пишет Yle. Он также потребовал высылать из Финляндии всех мусульман.

Спорная запись до сих пор видна на странице Хаккарайнена в Фейсбуке, но суд приказал удалить ее.

По заявлению защиты, Хаккарайнен действовал непреднамеренно, так как он не знал, что законодательство запрещает разжигание ненависти. Хаккарайнен не будет подавать апелляцию на приговор суда.

Парламентская фракция Истинных финнов обсудит ситуацию с Хаккарайненом на своем заседании в феврале в начале весенней сессии парламента.

"Приговор, вынесенный члену парламентской фракции, – это серьезный вопрос, который фракция должна обсудить", - заявил председатель фракции Истинных финнов Сампо Терхо.

Недавно второй политик от Истинных финнов Терхи Киемунки была приговорена к выплате штрафа за разжигание межнациональной розни. Киемунки обжаловала решение суда.

Бывшему председателю молодежной организации Себастиану Тюнккюнену предъявлены обвинения в разжигании ненависти к определенной группе населения и оскорблении чувств верующих.