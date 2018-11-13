Депутат госдумы Виталий Милонов займется борьбой с сектами

По словам Милонова, он сосредоточится на работе с религиозными организациями, а также на противодействии распространению тоталитарных сект и различных культов. Кроме того, депутат планирует заняться сферой государственно-церковных отношений.

”Это моя тематика, которая мне очень нравится, и я надеюсь, что смогу на практике это показать”, — сказал он.

Свое решение сменить профиль он объяснил тем,что вопросы, с которыми ему приходится иметь дело, больше связаны с внутренней повесткой, и он будет более полезен в другом комитете.