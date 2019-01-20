Депутат Госдумы Валуев объяснил купание в ”проруби с подогревом”

Пост, о котором идет речь, появился на странице Валуева 19 января. Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ. ”Это аэратор. Он всю зиму работает. Это чтобы рыба не задыхалась, и прорубь не замерзала”, — объяснил политик.

Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). В субботу, 19 января, православные верующие отмечали Крещение Господне.