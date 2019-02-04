04.02.2019, 10:55

Депутат Европарламента от Латвии: ЕП — ”золотая яма” для бессмысленной болтовни

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Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis
Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku SuurhallisFoto: Andres Putting

Европарламент — это бесполезная говорильня, которая не нацелена на достижение результата, а вместо этого стала золотой ямой для работающих там людей, которые эту систему менять не хотят, заявила в интервью агентству LETA депутат Европарламента Ивета Григуле-Петерсе, избранная от Союза "зеленых" и крестьян.

"Люди в Европарламенте очень театрально самовыражаются на пленарных заседаниях, используя выделенное для выступлений время, чтобы набрать очки, чтобы сравнивать себя друг с другом", — добавила она.

С точки зрения депутата, парламент Латвии — тоже хороший пример. "Маленькая страна, а в Сейме 100 депутатов, это тоже в большой мере говорильня, где выступают напоказ", — сказала Григуле-Петерсе.

"Европарламент однозначно слишком велик. Это огромный корабль, "Титаник", которому очень трудно быстро маневрировать. Нужно много времени и достаточно пространства, чтобы этот корабль развернуть. Несколько лет назад был кризис беженцев — пока ЕС развернулся, появились уже другие актуальные вопросы. ЕС и Европарламент не способны активно и быстро реагировать, потому что механизм принятия законопроектов очень неповоротлив. Я не знаю, что нужно делать. Мне кажется, за ответ на этот вопрос можно дать Нобелевскую премию", — заявила евродепутат.

С ее точки зрения, Европарламент — это место не для людей, которые ориентированы на результат, а для тех, кто ориентирован на "бесконечный процесс, бесконечную болтовню и продолжающееся годами решение простых вопросов". По ее словам, у нее было такое мнение и тогда, когда она только стала евродепутатом, а за время работы в Европарламенте оно не изменилось.

На вопрос о том, в чем в настоящее время заключаются главные внутренние и внешние угрозы для ЕС, Григуле-Петерсе ответила, что все угрозы начинаются с внутренних угроз на всех уровнях. "Если все страны ЕС будут счастливы, довольны и благополучны, если различия между государствами сравняются, то внешние угрозы уже не будут так важны", — уверена она.

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