12.06.2018, 11:50

Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

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NEWSru.com
EST 1
23412582
23412582Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.

"Президент Трамп обязался дать гарантии безопасности для КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в начале документа. Далее следуют четыре пункта соглашения:

1. США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания народов двух стран.

2. Соединенные Штаты и КНДР будут совместными усилиями строить прочный и стабильный мир на Корейском полуострове.

3. Подтверждение Пханмунджомской декларации от 27 апреля 2018 года, в которой КНДР обязуется провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

4. США и КНДР взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных.

В заключительной части документа подчеркивается историческое значение "эпохальной" сингапурской встречи, которая "открывает новое будущее".

Саммит Дональда Трампа и Ким ЧЕн Ына — это первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950 — 1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии.

12 июня лидеры провели переговоры с глазу на глаз в течение примерно 40 минут, пообедали в компании высокопоставленных представителей обеих стран, затем прогулялись и посидели в лимузине американского президента. После этого они подписали совместное заявление.

К саммиту в Сингапуре приковано внимание всего мира, но при этом телевидение КНДР до сих пор ни словом не обмолвилось о встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, обращает внимание BBC.

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