Деньги, боты или хакеры: как решить исход чужих выборов

"Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь других стран", — уверенно заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако руководители немецких разведслужб эту уверенность не разделяют, пишет Русская служба Би-би-си.

Более того, они подозревают именно российских хакеров в недавней кибератаке на Бундестаг и опасаются новых попыток российской разведки повлиять на исход предстоящих в сентябре выборов.

Их опасения никак нельзя назвать беспочвенными. Американские спецслужбы также убеждены в российском вмешательстве в прошлые президентские выборы, хотя Дональд Трамп и уверяет, что Москва никак не повлияла на их исход.

Да и позже, уже в ходе французских выборов, Кремль вновь заподозрили во вмешательстве в процесс голосования. Кремль эти подозрения и обвинения последовательно отвергает.

Специалисты говорят, что в попытках повлиять на исход чужих выборов нет ничего нового или удивительного: история знает немало случаев, когда вмешательство во внутренние дела других стран становилось продолжение внешней политики государств, заинтересованных в том, чтобы там к власти пришли — или не пришли — определенные люди или политические силы. Разумеется, в каждом конкретном случае применяется свой подход.

Деньги, очень много денег

По словам сотрудника Института политики и стратегии Университета Карнеги-Меллон Дова Левина, который как раз и занимается расследованием случаев иностранного вмешательства в выборы, первый достоверно известный случай попытки такого вмешательства произошел в 1796 году.

Целью были Соединенные Штаты Америки. Тогда французы во что бы то ни стало хотели помешать Джону Адамсу стать президентом США.

Французы очень опасались, что придя к власти, Адамс станет проводить антифранцузскую политику. И тогда посол Франции в США опубликовал письмо, в котором говорилось, что две страны станут врагами, если к власти придет Адамс. Но это не сработало, и Адамс победил на выборах.

С тех пор, по словам Левина, иностранные правительства много практиковались во вмешательстве в чужие выборы и сильно в этом преуспели.

"В ходе исследований я обнаружил, что с 1946 по 2000 год Соединенные Штаты и Советский Союз или Россия вмешивались в каждые девятые выборы, происходившие в мире, — утверждает эксперт — Даже если принять во внимание такие факторы, как экономический рост в данной стране накануне выборов, сколько кандидатов принимало в них участие и так далее, иностранное вмешательство все равно сильно влияет на их исход".

Левин ссылается на бумаги ЦРУ, воспоминания сотрудников разведки, материалы расследований конгресса и воспоминания сотрудника КГБ, опубликовавшего двухтомник материалов по делам, которые он изучал на протяжении 12 лет работы в ведомстве.

Речь идет о вмешательстве тем или иным образом в выборы в Италии, Японии, Западной Германии, Бразилии, Коста-Рике и так далее.

Дов Левин приводит в качестве примера выборы в Италии в 1948 году.

После Второй мировой войны, серьезно подорвавшей экономику страны, многие полагали, что у Коммунистической партии Италии есть неплохие шансы на победу в выборах. Лидеры партии отправились в Москву за помощью, в Москве им дали деньги, говорит Левин.

"Их спросили: "У вас есть с собой достаточно большая сумка?" Они ответили, что нет. Тогда им принесли сумку и начали бросать туда деньги, получилось около полумиллиона долларов. И вот лидер партии вернулся домой с большой сумкой денег, чтобы помочь избирательной кампании своей партии".

Это было начало холодной войны. Американцы не хотели победы коммунистов в Италии. Они также оказывали Италии помощь, отправляли туда суда с продовольствием, каждый раз устраивая пресс-мероприятие под лозунгом "смотрите, как мы вам помогаем", рассказывает историк.

В итоге итальянские избиратели коммунистов на выборах не поддержали. Американцы приобрели ценного союзника и заодно приобрели ценный опыт в деле устройства чужих выборов.

"Этот опыт позволил американцам поверить в то, что при необходимости они могут манипулировать выборами во всем мире, а ЦРУ долгое время гордилось тем, как хорошо оно справилось с задачей, когда понадобилось помешать "неправильной стороне" победить на выборах", — говорит Левин.

Эксперт утверждает, что до 2000 года Соединенные Штаты успели оказать влияние на исход 80 избирательных кампаний во всем мире. Россия вмешивалась в чужие выборы 36 раз, и хотя две державы не всегда напрямую соревновались в этом деле друг с другом, чаще всего такое вмешательство приводило к победе фаворита той или другой державы.

Мешок с деньгами или угроза — это весьма прямолинейная и грубая форма убеждения, однако если вы полагаете, что тайные методы влияния более благородны, вы сильно заблуждаетесь.

Кукловоды и марионетки

Накануне выборов 2000 года Югославия разваливалась на части. Десятилетие гражданской войны привело к тому, что на ее месте фактически образовалось шесть государств. И во главе того, что осталось, стоял президент Слободан Милошевич.

Оппозиция взяла на себя рискованную миссию: расшатать правительство Милошевича. Деян Ранджич с друзьями активно искали иностранных спонсоров, которые помогли бы им в этом деле.

Деяну не повезло — его арестовали сербские власти и на допросах от него требовали одного ответа: кто главный кукловод?

"Это не были нормальные выборы, — вспоминает Деян, — власти очень боялись влияния извне, а Запад видел в Милошевиче зло".

Милошевич знал, что поражение на выборах будет практически стопроцентно означать для него пожизненное заключение в тюрьме в другой стране.

Именно поэтому Деян и его друзья сами оказались в заключении. Милошевич видел заговор иностранной разведки в каждом действии оппозиции.

И вот какой была его кампания.

Плакаты, кругом плакаты

Сотни тысяч плакатов с изображением Милошевича охраняла полиция — оппозиции не удавалось сдирать их со стен, рассказывает Деян.

Лозунгом оппозиции стала фраза "Он закончил". Наклейку с этими словами мы приклеивали на лицо Милошевича на плакатах. В этот момент каждый его плакат становился нашим, вспоминает Деян.

"Конечно, когда вы собираетесь распечатать три миллиона стикеров, это будет стоить немалых денег, — говорит Деян, — и не будем притворяться — мы отлично знаем, кто дал эти деньги: Америка и Европа".

Иностранные державы сработали здесь более тонко, чем американцы в Италии в 1948 году. Не нужно забывать, что всего за год до выборов авиация НАТО бомбила Сербию, так что ассоциации с Западом были не на пользу. Однако оппозиция тайно приняла денежную помощь и сама разработала систему распространения стикеров.

Иностранные инвестиции в стикеры стали окупаться. Но, конечно, одними стикерами дело не обошлось. Соединенные Штаты отправили в Югославию своих политтехнологов, которые занялись обучением разных оппозиционных партий.

В стране тогда было 17 оппозиционных партий, — вспоминает Деян Ранджич, — и ситуация сложилась поистине ужасная, потому что ни одна из них в отдельности не могла бросить реальный вызов Милошевичу. И американцы все время давили на них, чтобы заставить объединиться, потому что тогда у них было бы больше сил для борьбы.

Оппозиция в лице коалиции Демократическая оппозиция Сербии таки одержала победу на выборах в Скупщину, а режим Милошевича пал в результате Бульдозерной революции.

Как показал опыт югославских выборов 2000 года, предопределить исход чужих выборов нелегко, для этого нужно совершить ряд необходимых действий на местах и приручить оппозицию. Но, быть может, есть способ обратиться к иностранным избирателям в обход местных политиков и активистов?

Манипуляция сознанием

Только представьте, каких успехов в овладении чужим сознанием, и, стало быть, в предопределении исхода выборов можно добиться, если задействовать армии компьютерных ботов.

С их помощью можно анонимно, через соцсети вроде "Твиттера", делать массовые рассылки и таким образом влиять на мнение людей и настраивать их на нужный лад. Эксперты называют это информационной войной. Чтобы понять, как она ведется, в первую очередь нужно поближе познакомиться с ее рядовыми — ботами.

"Бот — это автоматизированная программа, которая выполняет за человека его функции в интернете, — объясняет сотрудник Проекта компьютерной пропаганды Оксфордского университета Сэм Вулли. — Бот может выполнять такие примитивные функции, как пересылка чужих твитов, его можно запрограммировать ставить "лайки" на твиты определенных пользователей соцсети, и даже цитировать некоторых авторов, в сотни раз повышая их популярность в сети".

Разумеется, за ботами стоят живые люди, один оператор одновременно может управлять 500 ботами.

"Один человек может управлять работой сотен ботов, каждый из которых выполняет одну и ту же функцию, к примеру, выступает с нападками на определенного кандидата, — поясняет Вулли. — Число отправленных этими ботами сообщений может быть так велико, что они рано или поздно дойдут до вас через соцсети или напрямую, либо через источник, которому вы привыкли доверять".

По словам Вулли, таким образом боты способны сами вырабатывать общественное мнение, придавая кандидату или его программе легитимность. Ну а самые продвинутые боты могут даже вступить с вами в диалог.

"Эти штуки могут заставить вас поверить в то, что вы в самом деле ведете с ними диалог в сети, — подчеркивает эксперт. — Они могут поделиться статьей в соцсети. Они не идеальны, но их качество совершенствуется".

Разумеется, такой техникой могут воспользоваться все участники выборов, но это вовсе не означает, что в совокупности их усилия будут уравновешены, и это обеспечит честные и справедливые выборы.

Такого рода деятельность оказывает безусловное влияние на информационные потоки во время выборов, и хотя прямые последствия такого влияния на исхода выборов трудно измерить, мы точное знаем, что среди населения это сеет хаос и неразбериху, утверждает Вулли.

"Исправление" результатов

Еще один способ повлиять на исход голосования в чужой стране — это исключить из этого процесса самого избирателя или, по крайней мере, сделать так, чтобы он проголосовал так, как нужно манипулятору. И тут свои "услуги" может предоставить на первый взгляд непогрешимая система электронного голосования.

"Мы понимаем принцип работы компьютеров и знаем, что в программах могут быть сбои, которые влияют на конечный результат. Но в программах могут быть спрятаны и вирусы, способные повлиять на исход выборов, — говорит Барбара Саймонс, президент неправительственной организации Verified Voting, которая выступает за отмену электронного голосования на выборах. — Так что если вам нужно подтасовать результаты выборов, и вы нашли способ взломать программу автомата для голосования, вы в самом деле можете подправить результаты".

"Я голосую за кандидата А, но мой голос не регистрируется, и это проблема, — приводит пример Барбара. — Но если я голосую за кандидата А, а компьютер отдает мой голос кандидату Б, это, согласитесь, куда серьезнее".

Есть предположения, что результаты электронного голосования на недавних выборах в Конституционное собрание в Венесуэле были подтасованы. Опасения взлома электронной системы голосования во Франции привели к тому, что власти отказались от такого голосования. По той же причине в Нидерландах отказались от электронного голосования в пользу привычных бумажных бюллетеней.

Однако компании, которые производят автоматы для электронного голосования, убеждают в надежности своих машин.

"У нас нет доказательств взлома автоматов для голосования иностранными державами в первую очередь потому, что определить факт такого взлома очень трудно, — поясняет Барбара Саймонс. — При отсутствии бумажных бюллетеней провести повторный подсчет голосов невозможно, потому что нечего считать. А чтобы проверить один из таких автоматов, нужно провести криминалистическую экспертизу, то есть физически разобрать такой аппарат на части и несколько месяцев его изучать. Но даже это не гарантирует, что вы обнаружите признаки манипуляций с этой машиной. Ведь в конце концов в него могла быть запущена программа, настроенная на самоуничтожение".

Уязвимость систем для голосования вовсе не гипотетическая. Не далее как в июле в Лас-Вегасе состоялся съезд хакеров, которые решили продемонстрировать, что можно сделать с автоматами для голосования. Разумеется, Барбара Саймонс не могла пропустить это мероприятие.

"Группы молодых ребят склонились над этими машинами, копаясь в них, стараясь найти слабые места. Надо признаться, я поначалу скептически отнеслась к их затее: ну что можно успеть за два с половиной дня?"

На самом деле первую машину взломали уже через две минуты, и во всех обнаружились уязвимые места. Одну машину хакеры даже превратили в музыкальный ящик, заставив играть любимые мелодии.

"Все это наглядно демонстрирует то, о чем мы давно догадывались: что автоматы для голосования очень уязвимы, — утверждает Барбара Саймонс. — Мы уже имели дело с серьезными хакерскими атаками на банки, правительственные организации и корпорации. Банки тратят миллионы долларов на обеспечение безопасности и пользуются услугами лучших специалистов, и все равно их взламывают. Так скажите на милость, как чиновник местного избиркома, у которого вечно не хватает сотрудников и средств, и у которого нет доступа к лучшим технологиям по обеспечению компьютерной безопасности, сможет защитить свою систему электронного голосования от хакеров?"

Итак, вопрос, можно ли в самом деле повлиять на исход чужих выборов, можно считать риторическим.

Да, сама история подсказывает нам, что это делалось и делается вот уже более 200 лет, вопрос лишь в том, хотите ли вы действовать тайно, снабжая нужную сторону мешками с валютой, открыто, с помощью подарков или угроз, или намерены применить оба средства одновременно.

Для того, чтобы оказать влияние на электорат, можно использовать и новый мощный инструмент — соцсети. Наконец, можно получить доступ к самим автоматам для демократического волеизъявления и подправить результаты голосования так, что никаких следов вмешательства не останется.

Было бы желание, а способы всегда найдутся.