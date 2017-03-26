День Воли в Белоруссии и его последствия: новые акции протеста по всей стране

25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа, пишет ”Хартия 97”.

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты.

Минчане требуют освободить задержанных на День Воли. Как ранее сообщал сайт Charter97.org, студенты призывают минчан выйти 26 марта, в 12.00 на Октябрьскую площадь.

Я счастлив, что на девятом десятке своей жизни я наконец увидел, как люди просыпаются. Это нельзя описать словами, нельзя передать, это нужно видеть, этот позор. Стыдно за Лукашенко, за мою страну! Проиграл не Статкевич, не организаторы, проиграл не белорусский народ, проиграл Лукашенко и власти, которые неадекватно отреагировали на то, что произошло. В этом проигрыш властей, мне за это стыдно. В 1996 году меня били, газом травили, все эти годы голова болит, — рассказал участник акции в Минске профессор Николай Савицкий.

По случаю Дня Воли Киевский разговорный клуб белорусского языка организовал в Музее имени Ивана Гончара (Киево-Печерская Лавра) литературно-музыкальный вечер, передает ”Радыё Свабода”.

Участники читали стихи белорусских поэтов Винсента Дунина-Марцинкевича, Франтишка Богушевича, Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа и других. Народный хор ”Гомiн” имени Ященко исполнял белорусские патриотические и лирические песни.

Вечер продолжался более трех часов, в нем приняли участие более ста человек, в том числе и белорусский доброволец, бывший узник Площади-2010 Василий Парфенков. Автор идеи и режиссером и торжества был Вадим Васютинский.

Около 30 человек собрались в гродненском парке Жильбера, чтобы выразить свою поддержку с задержанными вчера в Минске во время жестокого разгона шествия на Дне Воли, передает ”Белсат”.

В Бобруйске пошла зачистка квартала, где собирались проводить акцию протеста, передает ”Свабода”.

Милиционеры вытаскивали людей из кафе, забирали тех, кто просто гулял. Задержаны более 15 человек, передает правозащитный центр ”Весна” в своем твиттере.

Среди задержанных были трое журналистов.

Редактор ”Бобруйского курьера” Анатолий Санотенко пришел освещать мероприятия. Там его задержали ОМОНовцы и отправили в милицейский автобус.

Также в Бобруйске задержаны журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович.

В знак солидарности с участниками акции по случаю Дня Воли в Минске члены Объединения белорусов Канады провели акцию на главной площади Торонто Nathan Phillips Square, передает ”Радыё Свабода”.

Поддержать соотечественников на родине собралось несколько десятков белорусов, проживающих в Канаде, активистов украинской и балтийских диаспор, а также Комитета за демократическую Россию. Над площадью развевались белорусские национальные и канадские флаги.

К собравшимся обратился Крис Александер, один из лидеров федеральной Консервативной партии, бывший министр иммиграции Канады, и парламентский секретарь по делам защиты.

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