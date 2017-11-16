Демократы в конгрессе объявили о начале импичмента для Трампа

Представители Демократической партии в конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении конституции, передает "Голос Америки". Это уже не первая попытка оппонентов главы Белого дома запустить процедуру.

На пресс-конференции члены палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило "беспокойство о национальной безопасности государства".

Трампу они предъявляют пять пунктов обвинения. Это, в частности, увольнение директора ФБР Джеймса Коми, которое оппоненты трактуют как злоупотребление властью. Также Трампу вменяют нарушения Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, и действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Обращение группы конгрессменов было передано в палату представителей. Впрочем, один из подателей Стив Коэн заявил, что не ожидает положительной реакции юридического комитета нижней палаты, который "действует, как один из филиалов администрации" Трампа.

Как напоминает ТАСС, импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает палата представителей конгресса (нижняя палата парламента), а судебные заседания проходят в сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для отстранения лица от занимаемого поста обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды. В 1868 году президента (1865-1869) Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке военного министра. Билла Клинтона в 1998-1999 годах обвиняли в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Оба главы государства были оправданы Сенатом.

Ричард Никсон, являвшийся в 1969-1974 годах хозяином Белого дома, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, известным как "Уотергейт".