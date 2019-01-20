Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще до выступления Трампа по вопросу миграции заявила, что предложение Трампа — "неподходящий вариант".

"К сожалению, из сообщений ясно следует, что его (Трампа — ИФ) предложение является компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и которые в целом не стали справедливым предложением, способным вернуть уверенность в жизни людей", — говорится в заявлении на сайте конгрессвумен.

Уже после речи Трампа Пелоси отметила, что в выступлении президента не было "никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с такой неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа".

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер также напомнил американскому президенту о том, что "шатдаун" вредит множеству работников и их семей в США. "К сожалению, Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения", — написал он в твиттере.

Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер призвал Трампа прекратить "шатдаун", чтобы госслужащие смогли вернуться на работу. "Президент должен перестать держать правительство в заложниках и завершить "шатдаун", чтобы федеральные служащие могли вернуться к работе на благо американского народа", — написал Хойер в твиттере

Также Хойер заметил, что после возобновления работы правительства в США, стороны смогут приступить к переговорам по укреплению безопасности границ в США.

Мнение республиканцев

Республиканцы, в свою очередь, выступили в поддержку предложений Трампа.