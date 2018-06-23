23.06.2018, 12:50

Демографы сообщили о резком сокращении населения Восточной Европы

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Интерфакс
EST
Tantsupidu
Foto on illustratiivne.Foto: Tanel Meos

В результате эмиграции численность жителей Центральной и Восточной Европы с 1990 года существенно сократилось, говорится в исследовании австрийских демографов.

В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция — там с 1990 по 2017 гг. благодаря иммиграции численность населения увеличилась.

Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине, а также Косово — на 19% и больше.

Такое сокращение численности населения является "беспрецедентным для мирного времени", подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.

Чехия, Словакия и Словения — единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.

Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.

В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции — 18%.

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В большинстве же стран Западной Европы число жителей увеличилось в основном благодаря иммиграции, отмечается в исследовании. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).

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