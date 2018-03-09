Дело Скрипаля: в Солсбери направили войска химзащиты

Около 180 военнослужащих направлены в Солсбери для оказания помощи в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Общественность не должна быть обеспокоена привлечением военных, говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Как стало известно Би-би-си, в числе откомандированных военных - служащие Королевской морской пехоты Великобритании и другие военные специалисты, получившие специальную подготовку по программе химзащиты.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Дэниел Сэндфорд, речь идет об экспертах в области химического, биологического и радиологического оружия.

Полиция Лондона подтвердила, что обратились за помощью к военным, поскольку те обладают необходимыми навыками и знаниями. Перед военными поставлена задача удалить с места происшествия несколько транспортных средств и предметов, в том числе машины скорой помощи, которые могли получить химические загрязнения.

Общественность не должна быть встревожена участием военных в расследовании дела о покушении на бывшего офицера ГРУ и его дочери, подчеркивается в заявлении Скотланд-Ярда.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, сказал: "Наши вооруженные силы выразили готовность помочь полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на свой опыт и информацию, полученную от наших ученых из военно-технической лаборатории в Портон-Дауне".

Позже в министерстве обороны уточнили, что всего на помощь полиции может быть направлено 180 военнослужащих.

Дело Скрипаля

4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

В пятницу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд посетила Солсбери и осмотрела место, где были найдены Скрипаль и его дочь. Она предупредила, что не будет раскрывать новые детали об отравляющем веществе и о том, как оно было использовано. Полиции необходимо предоставить возможность вести расследование, сказала она.

Накануне глава британского МВД назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства Скрипаля, наглым и дерзким шагом. Еще раньше, 6 марта, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу назвал голословными обвинения в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ.

"Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал Лавров. По его словам, российские власти готовы содействовать расследованию.

Российский министр при этом назвал неуместными параллели между отравлением Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в Лондоне после отравления полонием.

Как сообщил в интервью Би-би-си Иэн Блэр, возглавлявший лондонскую полицию в период, когда был убит Литвиненко, по одной из версий, Скрипаль мог быть отравлен у себя дома.

"Конечно, сейчас ведутся попытки установить, каким образом произошло отравление. Тут есть некоторые указания. Офицер полиции, который, к сожалению, пострадал, находился в доме, но в то же время там был врач, который осматривал пациентов на открытом воздухе и который вообще не пострадал. Здесь могут быть кое-какие улики", - сказал Блэр в пятницу в интервью радиопрограмме Today.

Накануне глава МВД Великобритании говорила, что для покушения на Скрипаля было использовано очень редкое отравляющее вещество. Эксперты уже установили, что это был за яд, но не разглашают эту информацию в интересах следствия. Дело расследуется как покушение на убийство с применением нервно-паралитического вещества.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за передачу секретных сведений британской разведке, а в 2010 году стал участником "шпионского обмена" на группу российских разведчиков, арестованных в США, и получил убежище в Великобритании.