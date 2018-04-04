04.04.2018, 20:11

Дело Скрипаля: МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ

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Интерфакс
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Twitteri logoAFP

МИД Великобритании признал удаление сообщения в твиттере, в котором говорилось, что эксперты "ясно дали понять", что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России, сообщают в среду британские СМИ.

В сообщении МИД Великобритании, которое приводят СМИ, говорится, что твит был частью онлайн-передачи речи посла Великобритании в Москве Лори Бристоу и он был удален, так как "неточно передавал слова нашего посла". В то же время, внешнеполитическое ведомство Великобритании отмечает, что "это не меняет того факта, что наша оценка заключается в том, что Россия была ответственна за эти бесцеремонные и безответственные действия".

Ранее на то, что МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России, обратило внимание посольство России в Великобритании. Посольство России разместило в твиттере сообщение со скриншотом твита МИД Великобритании от 22 марта, написав: "Почему бы МИД Великобритании стал удалять этот твит от 22 марта?"

В этом сообщении говорится: "Анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произведено в России. Портон-Даун — лаборатория, аккредитованная ОЗХО.

Как сообщалось во вторник, руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок". "Мы смогли определить, что это "Новичок", определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы", — сказал Эйткенхэд, слова которого приводил во вторник в твиттере телеканал Sky News.

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Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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