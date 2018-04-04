Дело Скрипаля: МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ

В этом сообщении говорится: "Анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произведено в России. Портон-Даун — лаборатория, аккредитованная ОЗХО.

Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 4, 2018

Как сообщалось во вторник, руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок". "Мы смогли определить, что это "Новичок", определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы", — сказал Эйткенхэд, слова которого приводил во вторник в твиттере телеканал Sky News.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.