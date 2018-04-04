Дело Скрипаля: МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ

МИД Великобритании признал удаление сообщения в твиттере, в котором говорилось, что эксперты "ясно дали понять", что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России, сообщают в среду британские СМИ.
В сообщении МИД Великобритании, которое приводят СМИ, говорится, что твит был частью онлайн-передачи речи посла Великобритании в Москве Лори Бристоу и он был удален, так как "неточно передавал слова нашего посла". В то же время, внешнеполитическое ведомство Великобритании отмечает, что "это не меняет того факта, что наша оценка заключается в том, что Россия была ответственна за эти бесцеремонные и безответственные действия".
Ранее на то, что МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России, обратило внимание посольство России в Великобритании. Посольство России разместило в твиттере сообщение со скриншотом твита МИД Великобритании от 22 марта, написав: "Почему бы МИД Великобритании стал удалять этот твит от 22 марта?"