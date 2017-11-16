"Дело Серебренникова": почему театры нарушают закон

После дела режиссера Кирилла Серебренникова власти стали обсуждать, как изменить закон о госзакупках для театров, музеев и других учреждений культуры. Сейчас из-за сложных законов сотрудники театров и музеев постоянно вынуждены идти на небольшие нарушения, объяснил советник президента.

О планах поменять законы о госзакупках для учреждений культуры рассказал советник президента Владимир Толстой, отвечая на Санкт-Петербургском культурном форуме на вопрос Би-би-си об отношении к делу режиссера Кирилла Серебренникова.

"Дело [Серебренникова] постыдное. Мне трудно судить, я не знаком с финансовыми документами. Но как минимум то, что к нему не применена самая гуманная мера — подписка о невыезде — это неправильно", — сказал он.

"Я надеюсь, что эта ошибка будет исправлена, и до решения суда Кирилл Семёнович получит возможность заниматься творчеством и не чувствовать гнета", — отметил Толстой.

По его словам, самое важное — понять, "была ли какая-то корысть" со стороны Серебренникова. "Если да, то мне стыдно за таких деятелей культуры. А если нет, то, конечно, законодательство нужно исправлять и извиниться перед теми, кто незаслуженно получил такие, как минимум, репутационные риски", — добавил советник президента.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017 года и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 млн рублей, выделенных из бюджета для его проекта "Седьмая студия".

Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Серебренников вину не признает и находится сейчас под домашним арестом.

Не такие законы

После задержания режиссера многие деятели культуры отмечали, что сама система получения грантов, субсидий и государственного финансирования от театров такова, что соблюдать закон почти невозможно.

Так, режиссер и сценарист Авдотья Смирнова обращала внимание, что для получения госфинансирования на кино надо для начала попросить подрядчиков выполнить все работы, и лишь потом можно получить деньги со счета.

"Проблема в том, что наше законодательство так сложно устроено, что полностью соответствовать всей системе торгов и конкурсов очень трудно и театрам, и музеям. Мы сейчас думаем о том, как пересмотреть законодательство и сделать его учитывающим потребности культуры", — рассказал Толстой Русской службе Би-би-си.

"Получается, что люди, которые ставят спектакли, вынуждены идти на небольшие финансовые нарушения", — объяснил он.

Бюджетные учреждения, включая музеи, театры и библиотеки, закупают необходимые товары и услуги по закону 44-ФЗ "О контрактной системе сфере закупок товаров и услуг", принятому в 2013 году.

"Применительно к сфере культуры должны быть какие-то другие нормы", — рассказал Би-би-си заместитель министра культуры Александр Журавский. По его словам, несколько дней назад в Госдуме деятели культуры "рассказывали чудовищные ситуации", которые складывались при закупках.

На круглом столе в Думе депутаты и сотрудники бюджетных учреждений культуры обсуждали, какие проблемы есть при получении бюджетного финансирования (итоги дискуссии опубликованы на сайте комитета по культуре).

Среди проблем, которые назвали в Думе, были следующие: низкий процент освоения выделяемых средств, сложность формирования плана закупок, оформление документации на каждую закупку несет больше затрат, чем сумма закупки.

По нынешнему закону нельзя заключить контракт на закупку у единственного поставщика работ, созданных с применением современных инновационных технологий (например, компьютерное 3D-моделирование, создание сценических эффектов, использование видео-контента, лазерных проекций, имитация погодных условий и т.п.), с собственниками культурных ценностей (например, договор на организацию временной выставки).

В России большинство театров, музеев библиотек и цирков существуют за счет государства. Так, только московские власти в 2016 году выделили государственным театрам субсидии на сумму более 12,5 млрд руб.

"Из бюджета оплачивается около 80% стоимости билетов, что позволяет удерживать цены на доступном для граждан уровне. Для многих городских театров бюджетные субсидии — это больше половины годового дохода, для некоторых — все 90%", — писали в октябре своем исследовании эксперты Transparency International.

В организации также обратили внимание на то, что бюджетные деньги тратятся с очевидными нарушениями закона. Так, согласно исследованию TI, руководители театров с одобрения чиновников часто платят гонорары сами себе.

"Как минимум 14 художественных руководителей, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег", — говорилось в исследовании TI.

Как именно следует менять законы, в Думе еще не решили: пока там решили создать специальную рабочую группу для обсуждения необходимых изменений.

Закупки ни при чем

Замминистра культуры Журавский уверяет, что нынешняя дискуссии об изменении законов не имеет отношения к делу Серебренникова. "Там был другой финансовый механизм — творческие субсидии, которые выделялись не на основании 44-ФЗ", — пояснил он Русской службе Би-би-си.

Сейчас речь вообще идет о том, что гостеатры как госучреждения подчиняются законодательству о госзакупках, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

"Система не работает или работает, но с колоссальными искажениями, и автоматически кратно усиливает риск для всех руководителей учреждений и материально ответственных лиц", — пояснил он.

"Оптимально, на мой взгляд, менять всю систему финансирования культуры и искусства, выводя организации из квазигосударственного статуса в частный. Переводя систему госфинансирования на грантовую основу", — заключил эксперт.

Дело режиссера Кирилла Серебренникова может быть связано не столько с процедурными тонкостями, сколько с недовольством работой режиссера главы патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), сообщал телеканал "Дождь" со ссылкой на беседы с несколькими знакомыми режиссера и чиновниками. По их словам, Шевкунов несколько раз жаловался на Серебренникова президенту Владимиру Путину.

Толстой заявил Би-би-си, что в первый раз слышит о подобных встречах. "Президент Путин абсолютно самостоятельная фигура, иметь на него какое бы то ни было влияние очень сложно. Но он прислушивается, спрашивает советы у людей, которым он доверяет. Возможно, среди них есть и владыка Тихон. Но говорить о каком-то влиянии некорректно по отношению к президенту", — заявил советник президента.