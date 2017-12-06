Дело россиянки, у которой забрали детей после удаления груди, будет пересмотрено

Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение дело в отношении многодетной матери Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей после операции по удалению груди.

Как сообщила Русской службе Би-би-си Юлия Савиновских, в среду суд признал незаконным решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который 21 сентября отказался вернуть ей двух изъятых детей.

Несколько лет назад Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков. У одного из них — органические повреждения головного мозга, у другого — детский церебральный паралич (ДЦП).

В августе 2017 года органы соцзащиты забрали у женщины обоих приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез.

Адвокат Савиновских Алексей Бушмаков отмечал, что дети прекрасно чувствовали себя в приемной семье, для их развития и воспитания были созданы все условия, и сейчас оба ребенка тяжело переживают разлуку.

В заключении районной опеки сказано, что супруг Савиновских — 31-летний Евгений Соков — "не имеет дохода, обеспечивающего усыновленным детям прожиточный минимум, установленный в Свердловской области", а потому "не может быть кандидатом в усыновители".

Однако, как отмечает адвокат Бушмаков, Соков прошел школу приемного родителя и досрочно погасил ипотеку, а недавно у семьи появился загородный дом.

"Мы понимаем, что реальной причиной стала операция Юлии на груди. И это никак не может быть поводом для столь жестких действий чиновников", — говорит адвокат.

Также в среду Свердловский областной суд обязал районный суд возобновить производство по иску управления социальной политики по Орджоникидзевскому району к Юлии Савиновских о расторжении договора о приемной семье.

Органы опеки подали этот иск, когда Юлия Савиновских отказалась подписать добровольный отказ от детей. "Суд заявил, что не будет его рассматривать, пока не вступит в силу решение об отобрании детей", — пояснил Алексей Бушмаков.

Родители и их представитель поддерживают решение о возобновлении производства по иску, поскольку рассчитывают доказать в суде необоснованность претензий органов опеки.

В случае проигрыша истца договор о приемной семье останется в силе, а следовательно, изъятие детей из семьи должно трактоваться как нарушение договора сотрудниками управления социальной политики.

Ранее сотрудники опеки заявляли, что женщина, у которой помимо приемных есть трое родных детей, намеревалась провести операцию по перемене пола, доказательством чему якобы служил ее блог.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

По предположению Савиновских, органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В интервью Би-би-си Савиновских заявила, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.

"Физически очень тяжело. Болит спина вечером, болит спина утром, позвоночник просто со страшной силой болит каждый день. Ты живешь, превозмогая боль", — объясняла она.