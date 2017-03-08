Дело об убийстве Немцова: была ли слежка на мосту?

Сторона защиты на процессе по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова продемонстрировала присяжным видеозаписи, которые ставят под сомнение один из эпизодов обвинения — о том, что в день убийства заговорщики следили за джипом политика на свой машине ЗАЗ "Шанс".

Процесс в Московском окружном военном суде продолжился во вторник без участия одного из подсудимых — Шадида Губашева, — которого на предыдущем заседании судья Юрий Житников удалил из зала за постоянные пререкания.

Младший из братьев Губашевых теперь сможет снова принять участие в судебных заседаниях только на этапе дачи показаний самими подсудимыми.

Кроме того, суд лишился и еще одного присяжного: неделю назад выяснилось, что присяжная под номером 7 участвовала в другом процессе в тот момент, когда уже была выбрана для участия в суде по убийству Немцова. Судья счел это нарушением закона и вывел ее из процесса. Теперь из отобранных изначально 10 запасных присяжных осталось уже только семь.

В целом же суд над предполагаемыми исполнителями преступления продолжается ни шатко, ни валко: до этапа прений все еще далеко, и уже сейчас понятно, что суду придется очень постараться, чтобы вынести приговор до майских праздников.

Пропадающий "Шанс"

Формально процесс вот уже почти два месяца находится на этапе представления доказательств защитой Заура Дадаева, которого обвинение считает "стрелком" — тем, кто непосредственно стрелял в Немцова.

Однако адвокаты Марк Каверзин и Шамсудин Цакаев выкладывают свои доводы перед присяжными малыми дозами. Впрочем, обвинить их в затягивании процесса сложно, так как чаще всего главным препятствием для них оказывается само гособвинение — прокуроры используют каждую возможность не дать защите представлять свои доказательства в том порядке и в том объеме, как они это планировали.

Вот и во вторник Каверзин с Цакаевым смогли внятно представить вниманию присяжных лишь один эпизод, который должен, по задумке защиты, заставить их усомниться в незыблимости позиций обвинения.

Адвокаты Дадаева снова вернулись к перемещениям по Москве машины ЗАЗ "Шанс", на которой, по версии обвинения, обвиняемые следили за Немцовым, а 27 февраля уехали с места преступления.

Для начала Марк Каверзин пробежался по всем местам, где "запорожец" был зафиксирован городскими камерами слежения за движением системы "Поток" с ноября 2014 года.

"Я не могу сделать за вас выводы, уважаемые присяжные, я могу вам только показать. О своих выводах я скажу на прениях, а пока я могу вам только показывать", — подчеркнул Каверзин, демонстрируя места "фиксации" машины на большой карте Москвы (которую после долгих "боев" адвокатов с прокурорами в феврале судья все-таки позволил показывать присяжным).

Каверзин обратил внимание присяжных на большие временные лакуны, в которые "запорожец" вообще не показывался в Москве.

Первая из них — с 12 по 27 декабря 2014 года.

"В течение этого времени — двух недель — почему-то ни одна камера "Потока" не фиксирует ЗАЗ "Шанс", ни одна камера "Потока" почему-то машину не видит", — подчеркнул адвокат, не став, впрочем, рассуждать, почему, по его мнению, так получилось.

Такие же лакуны Каверзин нашел в январе и феврале.

Повторение пройденного

Затем адвокат Дадаева уже в очередной раз подробно остановился на загадочных перемещениях "запорожца" после того, как машина, по версии обвинения, была брошена злоумышленниками в ночь на 28 февраля и найдена сотрудниками ФСБ 1 марта.

"Автомобиль был обнаружен 1 числа в этом месте", — показывает Каверзин присяжным распечатку данных системы "Поток".

"Гособвинение показывало вам, как в ночь с 27-го на 28-е машина подъезжала к этому месту. 27-го ее здесь поставили. Но я уже обращал ваше внимание, что 28 февраля она тоже передвигалась. Боровское шоссе, дом 25, направление в центр, 13 часов 31 минута 44 секунды 28-го числа. Брошена машина, как утверждает следствие, была здесь, 28-го числа она находится здесь по каким-то причинам. А потом снова оказалась здесь", — снова и снова повторяет Каверзин, наглядно демонстрируя указкой на карте Москвы, насколько далеко находятся точки, между которыми разъезжал брошенный, по версии обвинения, подсудимыми "запорожец".

Марк Каверзин еще раз вспомнил и о последующих перемещениях ЗАЗ "Шанс" — 5, 6 и 13 марта.

На одном из прошлых заседаний гособвинение представило справку от ФСБ, что после 1 марта машину "для проведения экспертизы" перевозили на эвакуаторе.

Каверзин не без иронии в голосе заметил, что ему приходится считаться с этим ответом из ФСБ, но подчеркнул, что в материалах дела по-прежнему нет никаких документов о том, почему для экспертизы ЗАЗ "Шанс" в разобраном виде понадобилось возить по всей Москве.

Невидимый "запорожец"

По-настоящему новую странность в перемещениях ЗАЗ "Шанс" — об этом на процессе еще не говорилось — Марк Каверзин продемонстрировал присяжным с помощью двух видеозаписей.

По версии следствия, вечером 27 февраля 2015 года злоумышленники следили за Борисом Немцовым на машине ЗАЗ "Шанс" и, в частности, проследовали на этой машине за джипом политика от его дома до ГУМа. Прокурор Мария Семененко продемонстрировала присяжным показания системы "Поток", согласно которым "запорожец" следует почти вплотную за джипом — с интервалом в шесть секунд.

"Как вы все помните и вам это показывали, данный автомобиль в 21:44 был зарегистрирован на Большом Москворецком мосту за автомобилем Немцова. Сейчас мы посмотрим видеозапись отъезда машины от дома Немцова, и вам будет самим видно, какие машины за ним отъезжали", — объявил Марк Каверзин.

На видео с камеры, расположенной над перекрестком Болотной улицы и Большой Ордынки, прямо напротив въезда на Большой Москворецкий мост, четко видно, что в 21:44 27 февраля на мост заезжает черный джип.

За ним, почти бампер к бамперу, на мост заежает машина светлого цвета. Однако на видеозаписи довольно четко видны очертания автомобиля в профиль — и это совершенно точно не седан, триумфально подчеркивают адвокаты Каверзин и Цакаев.

Еще через несколько секунд на мост заезжает третья машина. Это уже седан — но совершенно точно темного, скорее всего, черного, цвета.

"Никакие другие автомобили, кроме тех трех — джипа темного цвета, светлого автомобиля, но точно не седана, это явно видно, и еще одного темного автомобиля — на мост не заезжают", — резюмирует Каверзин и переходит ко второй видеозаписи.

Это — известная запись канала ТВЦ с крыши гостиницы "Балчуг", на которой был запечатлен момент убийства Бориса Немцова. Камера телеканала вела запись в течение нескольких часов, и на отметке в 21 час 44 минуты действительно видно, что в сторону Красной площади по мосту проследовали только три машины — черный джип, светлая машина и через несколько секунд темная машина.

Качество этой записи не позволяет судить об очертаниях светлого автомобиля, но на ней видно, что никаких других белых автомобилей на мосту в тот момент действительно не было.

Каким образом система "Поток" зафиксировала в тот момент на мосту светлый ЗАЗ "Шанс", Марк Каверзин предоставил присяжным гадать самостоятельно.

Следующее заседание суда состоится 9 марта, после чего в процессе снова наступит недельная пауза из-за занятости адвокатов потерпевшей стороны Ольги Михайловой и Вадима Прохорова.