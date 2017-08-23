DELFI в Финиксе: Полиция пытается сдержать сторонников и противников Трампа, город полон слезоточивого газа

Cоавтор Eesti Päevaleht и Delfi Холгер Роонемаа сейчас находится в США в городе Финикс штата Аризона, где несколько часов назад произошла уличная схватка между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа.

Президент Трамп прибыл в Финикс, чтобы произнести первую публичную речь после произошедшего на прошлой неделе преступления в городе Шарлотсвилл, где ультраправый убил человека.

По словам Роонемаа, беспорядки произошли не из-за сказанного Трампом, напряжения в городе чувствовались уже с утра. Полицейский пытаются держать ситуацию под контролем с помощью газовых гранат и разделения противостоящих сторон.