Действующий президент Ирана Роухани переизбран на второй срок

Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок по итогам выборов, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Государственное телевидение страны поздравило его с победой. Тем не менее голоса избирателей все еще подсчитываются.

По последним данным, Роухани набрал 22,7 млн голосов, а его ближайший соперник — бывший генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси — 15,4 млн.

В 2013 году Роухани удалось набрать 50,68% голосов. Тем самым он получил абсолютное большинство уже в первом туре и сразу победил на выборах.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи критиковал отдельные действия Роухани на первом сроке его президентства, однако именно Роухани удалось заключить ядерную сделку с мировыми державами, которая помогла стране начать выход из изоляции.