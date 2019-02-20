De Morgen: почти три десятка бельгийцев продолжают получать "гитлеровскую" пенсию

Получателями пенсий, назначенных в 1941 году, являются нацисты, воевавшие за фашистскую Германию во время Второй мировой войны, либо их наследники, пишет De Morgen со ссылкой на представителя организации "Память", которая занимается изучением истории Бельгии во Второй мировой войне. Больше всего получают бельгийцы, отбывшие тюремное наказание за коллаборационизм, а также те, кто получил немецкое гражданство после вторжения Германии или сражался в войне на стороне Третьего рейха.

Германия вынуждена выплачивать "гитлеровские" пенсии из-за того, что стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязательства бывшего государства, включая пенсионные, отмечает издание.

Такое положение дел возмущает депутатов бельгийского парламента. Они готовят резолюцию с призывом урегулировать ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты пенсий. Кроме того, парламентариев беспокоит уклонение таких пенсионеров от налогов.

Впервые информация о получении бельгийцами "гитлеровских" пособий стала известна СМИ в 2016 году. Власти Бельгии тогда заявили, что этот вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

До вторжения Германии в ходе Второй мировой войны Бельгия оставалась нейтральной страной, однако ее войска капитулировали в мае 1940 года по приказу короля Леопольда III. Бельгийские добровольцы воевали на стороне Германии в двух дивизиях СС, сформированных режимом Третьего рейха. После окончания Второй мировой граждане, поддержавшие нацистов, получили сроки за коллаборационизм.