Давку в Турине устроили в шутку

Причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков‍, передает Gazeta.ru.

Вечером 3 июня на площади Сан-Карло в Турине, где собрались болельщики для просмотра финала футбольной Лиги чемпионов между ”Ювентусом” и мадридским ”Реалом”, в фан-зоне началась давка, из-за которой пострадало более 1500 человек. По последним данным, причиной инцидента стал розыгрыш, устроенный подростками.

В субботу, 3 июня, весь Турин — а точнее, его черно-белая часть — жил одним событием. Надвигался финальный матч Лиги чемпионов между родным ”Ювентусом” и мадридским ”Реалом”.

Но ожидания фанатов от прекрасного футбольного праздника не оправдались.

В Кардиффе Буффон и компания уступили с разгромным счетом 1:4, что позволило ”сливочным” второй год подряд стать сильнейшим клубом Европы — вершина, которая ранее никому еще не покорялась.

А в фан-зоне, организованной для просмотра матча в Турине на площади Сан-Карло, случилось ЧП: среди болельщиков ”Ювентуса” началась паника, впоследствии переросшая в давку. Более 1500 человек пострадали.

Как сообщают итальянские СМИ, трое раненых находятся в критическом состоянии, в том числе семилетний ребенок по имени Келвин, получивший тяжелые травмы груди и головы, — в настоящее время он находится в искусственной коме.

Директор ”Ювентуса” Беппе Маротта уже посетил семью ребенка и выразил ей искреннюю поддержку.

По предварительной информации, во время просмотра матча неизвестный юноша взорвал петарду, крикнув, что это была бомба. Толпа побежала к выходу, где и началась давка.

”Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба”, — цитирует одного из очевидцев Gazzetta Dello Sport.

Другую версию событий привел итальянский журналист Танкреди Палмери: на одном конце площади — у входа в метро — упали металлические ворота. Грохот удара разнесся по всей площади, напомнив толпе звук взрыва, что и привело к переполоху.

Но именно информация о юных шутниках позже подтвердилась: давку в фан-зоне на Сан-Карло в Турине спровоцировал розыгрыш, устроенный двумя подростками, пишет Football Italia.