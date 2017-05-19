Давивший людей в Нью-Йорке водитель признался в желании убить их

Водитель, совершивший наезд на толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке, признался в желании ”убить их всех”. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, 26-летний Ричард Рохас заявил полиции, что перед тем, как сесть за руль, он употреблял марихуану, смешанную с фенилциклидином (галлюциногенный наркотик, нарушающий координацию движений — прим. ”Ленты.ру”). Также подозреваемый сказал, что стражи порядка должны были застрелить его, чтобы остановить.

Результаты токсикологического анализа еще не получены, но полицейские, которые проводили задержание, утверждают, что в тот момент мужчина шатался, у него были стеклянные глаза и невнятная речь, передает агентство.

Ранее в тот же день стало известно, что при допросе Рохас пояснил стражам порядка, что ”слышал голоса” и ждал, что умрет. Ему предъявлены обвинения в 20 эпизодах покушений на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали. Власти отказались считать произошедшее терактом.