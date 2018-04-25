Датский изобретатель, зверски убивший журналистку на своей подлодке, осужден пожизненно

Сначала 46-летний изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что Валль умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Мадсен заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, затопив субмарину. Однако полиция Мадсену не поверила, и 14 августа ему предъявили предварительное обвинение в убийстве, отправив под арест.

Были начаты поиски тела Валль. В конце августа 2017 года дайверы обнаружили в море туловище женщины, в октябре — две ноги и голову, а также одежду и нож, а позже — пилу.

После обнаружения головы Валль полиция сообщила, что повреждений на черепе, которые обязательно были бы в случае падения ей на голову крышки люка, нет. Полиция предполагает, что женщина погибла либо от удушения, либо когда ей перерезали горло.

Согласно признанию Мадсена, Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом в то время, когда он находился на палубе. Мадсен также признал, что именно он расчленил тело журналистки и по частям выкинул в море. В то же время изобретатель продолжает отрицать свою причастность к убийству женщины.

Между тем при вскрытии на теле Валль было зафиксировано 15 ножевых ранений — на гениталиях и грудной клетке. Следователи полагают, что эти раны появились "незадолго до или вскоре после ее смерти".

В ходе следствия на одном из персональных компьютеров, установленных в лаборатории, где работал Мадсен, нашли шокирующее видео. На кадрах запечатлено, как женщин душат, обезглавливают и сжигают. В прокуратуре уточнили, что эксперты считают записи подлинными.

При обыске на подлодке найдены пластиковые хомуты и острая отвертка, которые Мадсен мог использовать при нападении.

Суд признал Мадсена виновным не только в убийстве, но также в сексуальном насилии и надругательстве над телом умершего человека. А мотивом изобретателя, по версии прокуратуры, было желание воплотить в жизнь извращенные сексуальные фантазии и осуществить "идеальное преступление" с полным сокрытием улик.

В суде перед вынесением приговора прокурор Якоб Бух-Йепсен подчеркнул, что, по его мнению, если Мадсен выйдет на свободу, "существует риск, что он может совершить аналогичное преступление". Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к пожизненному заключению или отправить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу для окружающих.

Гособвинитель отметил, что Мадсен не сумасшедший, но из-за своих эмоциональных особенностей лишен эмпатии и чувства вины. Бух-Йепсен также процитировал заключение судебно-медицинской экспертизы, установившей наличие "психопатических отклонений" у изобретателя, который к тому же является "патологическим лгуном". Эксперты также отметили у Мадсена "склонность к рецидиву".

Адвокат Бетина Хальд Энгмарк, представляющая интересы Мадсена, в свою очередь, назвала произошедшее с журналисткой "историей ужасов", но подчеркнула, что эта история основана не на фактах, а на неподтвержденных инсинуациях.

"Это не обязанность моего клиента — доказывать свою невиновность. Это задача прокурора доказать, что Мадсен виновен", — отметила Энгмарк. По словам адвоката, Мадсен должен понести наказание только за то, что он совершил "чудовищный" акт расчленения тела Валль, и попросила суд заключить ее клиента под стражу всего на 6 месяцев.

Сам Мадсен, обращаясь к родителям погибшей, присутствовавшим в зале заседания, сказал: "Я очень, очень сожалею о том, что произошло".

Петер Мадсен стал пятнадцатым человеком, приговоренным за последние 10 лет к пожизненному сроку заключения в Дании.