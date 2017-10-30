Датский изобретатель признался в расчленении трупа журналистки на своей подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что расчленил тело журналистки Ким Валль на своей подводной лодке. Об этом сообщает Reuters.

При этом он не стал брать на себя ответственность за убийство, о мотивах расчленения трупа также не сообщается.

7 октября полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того чтобы затопить фрагменты тела на дне. Также были найдены нож и фрагменты одежды погибшей.

Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Валль. На теле также обнаружили ножевые раны на грудной клетке и гениталиях. Причина смерти женщины неизвестна.

4 октября на жестком диске, принадлежащем, предположительно, датскому изобретателю и владельцу подлодки ”Наутилус” Петеру Мадсену, правоохранительные органы обнаружили видео с обезглавливанием женщин. По версии следствия, кадры подлинные.

Мадсен — главный подозреваемый в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем — что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке ”Наутилус”. Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен.