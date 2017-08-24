Данные троих подозреваемых в нападении в Турку найдены в реестре полиции Гамбурга

Отпечатки пальцев главного фигуранта дела были сняты после того, как он пытался проехать на поезде без билета. Также он подозревается избиении двух человек. Гамбургская полиция, однако, не увидела в подозреваемых признаков радикализации, сообщает служба новостей Yle.

Главный подозреваемый в нападении с ножом в Турку Абдеррахман Мешках находился в Германии в 2015-2016 годах. Он жил в Гамбурге и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, возможно и в других местах.

Мешках был задержан в Гамбурге в ноябре 2015 года, сообщил пресс-секретарь гамбургской полиции Улф Вундрак. Мешках пытался проехать на поезде без билета. У него не было удостоверения личности, и у него сняли отпечатки пальцев.

По словам пресс-секретаря, полиция подозревала, что мужчина находится в стране на нелегальной основе. Его отпустили на свободу и посоветовали обратиться к городским властям, отвечающим за иммиграционные вопросы. Мешках, однако, никогда этого не сделал.

- В то время был самый пик иммиграционного кризиса. На главную железнодорожную станцию Гамбурга каждый день прибывало большое количество беженцев, которые продолжали путь в Скандинавию, — говорит Вундрак.

По всей видимости, Мешках не жил в Гамбурге и находился в городе недолго, отмечает Вундрак. Полиция не увидела в мужчине признаков радикализации.

Данные Мешкаха нашлись также в реестре полиции округа Северный Рейн-Вестфалия. Марокканец находился в этой местности с января по апрель 2016 года. По данным полиции, мужчина подозревается в избиении двух человек. Инциденты произошли в жилых помещениях, предназначенных для просителей убежища.

О правонарушениях Мешкаха в Гамбурге первой сообщила газета Helsingin Sanomat.

Данные двоих других фигурантов дела также нашлись в реестре полиции Гамбурга. Один подозревался в краже в 2015 году, другой — в нескольких кражах и мелких преступлениях в 2013-2014 годах.